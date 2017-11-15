عون يتمسك برواية حليفه حزب الله: الحريري “محتجز وموقوف” في السعودية

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري “محتجز وموقوف” في الرياض، التي قدم منها استقالته من منصبه بشكل مفاجئ قبل نحو أسبوعين.

وقال عون في تغريدات على موقع تويتر “لا شيء يبرر عدم عودة الرئيس الحريري بعد مضي 12 يوماً، وعليه نعتبره محتجزاً وموقوفاً؛ ما يخالف اتفاقية فيينا وشرعة حقوق الإنسان”.

وأضاف الرئيس اللبناني “لا يمكننا إطالة الانتظار، وخسارة الوقت؛ إذ لا يمكن إيقاف شؤون الدولة”، مطمئنًا اللبنانيين بقوله “لا تخافوا لا اقتصاديًا ولا ماليًا ولا أمنيًا”.

ويعتبر مقربون من الحريري، أن تمسك عون بهذه الرواية هو انحياز لحليفه حزب الله، رغم أن منصبه كرئيس يفرض عليه عدم الانجرار وراء مثل هذه التوجهات.