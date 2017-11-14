الأمم المتحدة: سياسة أوروبا تجاه المهاجرين في ليبيا “غير إنسانية”

نددت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بسياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة باعتراض المهاجرين القادمين من ليبيا عبر البحر المتوسط، وإعادتهم، ووصفتها بـ “غير الإنسانية”.

جاء ذلك في تصريح صحفي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في المنظمة الأممية، زيد بن رعد الحسين، نقلته وكالة “أسوشييتد برس”.

وأوضح الحسين أن “دعم الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبي لاعتراض المهاجرين، ومعظمهم من الأفارقة، في البحر، يؤدي إلى احتجازهم بشكل تعسفي لمدد غير محددة”.

وأضاف: “لا يمكن تصور الفظائع التي يواجهها 19 ألفًا و900 مهاجر محتجزين حاليًا في ليبيا”، لافتًا إلى أن ذلك الرقم زاد بمقدار مرتين ونصف منذ منتصف سبتمبر/ أيلول المنصرم.

وناشد الحسين المجتمع الدولي “بمواجهة تلك الظروف التي يواجهها المهاجرون المحتجزون”.

وفي وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، زار مراقبون أمميون مرافق في طرابلس تديرها إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا.

وقال الحسين، في تصريحه اليوم، إن المراقبين “أصيبوا بصدمة عندما رأوا آلاف الرجال والنساء والأطفال يتكدسون فوق بعضهم البعض، ومحاصرين في أبنية لا يستطيعون فيها الوصول إلى معظم الضروريات الأساسية”.

يشار أن دول الاتحاد الأوروبي، وخصوصًا إيطاليا، أطلقت في الآونة الأخيرة سياسة تعزيز القدرات الليبية في كبح الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على حقوق المهاجرين، وتأثير تلك الحسابات الأوروبية على مسار العملية السياسية في ليبيا.