ليبيا: متظاهرون في طبرق يطالبون بإقالة رئيس ديوان المحاسبة

اعتصم عشرات المحتجين، أمام مبنى مجلس النواب الليبي في طبرق، اليوم الثلاثاء؛ للمطالبة بإقالة رئيس ديوان المحاسبة الليبي، عمر عبد ربه، الذي يتهمه البعض، بالضلوع في قضايا فساد.

وأصدر مجلس النواب في طبرق، أمس الإثنين، قراراً بفتح قبول الترشح لمنصب رئيس ديوان المحاسبة، ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم، جلسة رسمية لبحث القضية.

وجاء في نص القرار، أنه “حرصاً على الشفافية، وفتح الباب أمام الكفاءات الوطنية، فإن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية في مجلس النواب، تعلن عن فتح باب الترشيح لمنصبي، رئيس ووكيل ديوان المحاسبة، وعلى من يأنس في نفسه الكفاءة لتولي أي منهما، وفقًا للشروط والمعايير، التقدم بطلب الترشح”.