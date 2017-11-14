مجلس النواب الليبي يفصل في مبادرات الحوار الأسبوع المقبل

علّق مجلس النواب الليبي جلسته التي عُقدت اليوم الثلاثاء لمناقشة مبادرتين لحلّ مشكلة عدم توصل جلسات الحوار التي انعقدت في تونس تحت رعاية الأمم المتحدة إلى حلٍ بشأن تعديل الاتفاق السياسي.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن الجلسة التي استؤنفت اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والنائب الثاني أحميد حومة وبحضور 60 نائباً، ناقشت المبادرتين المقدمتين الأولى من البعثة الأممية، والثانية التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من أعضاء مجلس الدولة، في العاصمة المصرية القاهرة، مشيراً إلى أن المبادرتين تقتربان من بعضهما بشكل كبير في المحتوى.

وأكد “بليحق” أن الجلسة علّقت إلى يوم الإثنين المقبل، على أن تُحال المبادرتان إلى لجنة الحوار، لدراستهما بشكل مستفيض، وتقديم محصلة نهائية إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، للتصويت عليهما، وإتاحة الفرصة لأعضاء مجلس النواب للحضور خلال الأسبوع المقبل.

وقال “بليحق” إن الأسبوع المقبل سيشهد الفصل في الصيغة النهائية للجنة الحوار ومجلس النواب، فيما يخص تعديل الاتفاق السياسي، منبهاً إلى أن رئاسة مجلس النواب، تدعو كل أعضاء المجلس لضرورة الحضور الأسبوع المقبل إلى مقرّ مجلس النواب في مدينة طبرق .