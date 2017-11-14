العاهل الأردني يصل المنامة لبحث التطورات الإقليمية مع ملك البحرين

وصل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إلى العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل يجري خلالها مباحثات مع العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، تتناول العلاقات بين البلدين والتطورات الراهنة على الساحة الإقليمية.

وكان في مقدمة مستقبلي العاهل الأردني، لدى وصوله قاعدة الصخير الجوية، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للديوان الملكي الأردني.

كما كان في الاستقبال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين البحرينيين، من مدنيين وعسكريين.