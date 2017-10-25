هنية يبحث مع العاهل الأردني جهود المصالحة الفلسطينية

المصدر: ا ف ب

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي أجراه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تطورات اتفاق المصالحة المبرم بين حركتي فتح وحماس.

وأكد ملك الأردن في المقابل دعمه الكامل للفلسطينيين وأهمية العمل المشترك للدفاع عن حقوقهم.

واستعرض هنية “التطورات السياسية الأخيرة وخاصة في ملف المصالحة” مؤكدا أن حماس جادة وماضية في التطبيق الأمين للاتفاقات” وشدد على “أهمية الدور الأردني في إنجاح المصالحة”، كما جاء في بيان لحماس.

وأكد هنية أيضا في الاتصال الهاتفي “رفض حماس لكل مؤامرات وطروحات الوطن البديل” قائلا: إن “فلسطين هي فلسطين والأردن هو الأردن ولن نسمح لأي نظريات حول الوطن البديل أن تمرر في الأردن فهو بلد عربي أصيل له سيادته”.

وأضاف أن حماس تعتبر “أمن الاردن من أمننا والأمن القومي الأردني محفوظ ومحمي” وعبّر هنية أيضا عن “احترامه للولاية الأردنية على المقدسات في القدس”.

وجاء في بيان أصدره الديوان الملكي الهاشمي أن العاهل الأردني تلقى اتصالا هاتفيا من هنية وضع خلاله الملك “بصورة التطورات المرتبطة باتفاق المصالحة الفلسطيني”.

وهنأ الملك هنية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 12 من الشهر الحالي، مؤكدا “دعم الأردن الكامل للأشقاء الفلسطينيين في مواجهة التحديات”.

كما أكد على “أهمية العمل يدا واحدة في الدفاع عن حقوقنا في القدس ودعم القضية الفلسطينية، فهذه أولوية لنا في الأردن ويجب أن تبقى كذلك لجميع الدول العربية والإسلامية ليكون موقفنا موحدا”.

وكان العاهل الأردني استقبل الأحد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبحث معه اتفاق المصالحة الفلسطينية.

ووقعت حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني وحماس التي تدير قطاع غزة، اتفاق مصالحة برعاية مصرية في القاهرة في 12 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، تستعيد بموجبه السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بحلول الأول من كانون الأول/ديسمبر.

وسيبدأ الطرفان الشهر القادم محادثات تهدف إلى تشكيل حكومة وحدة، بينما يمكن لحماس أن تنضم في نهاية المطاف إلى منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الشريك التفاوضي الرئيس لإسرائيل في محادثات السلام.