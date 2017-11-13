القاهرة تستضيف اجتماعًا ثلاثيًا حول ليبيا الأربعاء

تستضيف مصر الأربعاء المقبل اجتماعًا ثلاثيًا حول ليبيا يجمع كلًا من وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، في ضوء التأثيرات المباشرة للتطورات في ليبيا التي تشهد صراعات عسكرية منذ 2011 على دول الجوار.

وقال مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية لمراسل “إرم نيوز” إن الاجتماع المرتقب سيناقش الوضع في ليبيا وسبل دعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وذلك في ضوء التأثيرات المباشرة للتطورات في ليبيا على دول الجوار التي تمتلك حدودًا مشتركة وممتدة معها.

وأشار المصدر إلى أن وزراء الخارجية الـ 3 سيعقدون مؤتمرًا صحفيًا في نهاية المناقشات لطرح نتائج الاجتماع الذي وصفه بـ”الهام”، في وقت يشهد اهتمامًا متزايدًا للمجتمع الدولي بالأزمة الليبية مع احتمال الاتفاق على رؤية تتضمن تعديل اتفاق الصخيرات خاصة البنود السياسية والأمنية.

وتتفق رؤية دول جوار ليبيا حول ضرورة التمسك باتفاق الصخيرات ووحدة الجيش الليبي ورفض التدخل العسكري الأجنبي، في وقت ترعى فيه الأمم المتحدة مفاوضات مع الأطراف الليبية لتعديل اتفاق الصخيرات.

وتعاني ليبيا حالة من الانقسام السياسي منذ سنوات، ورغم توقيع اتفاق الصخيرات قبل أكثر من عام ، الذي تمخض عنه مجلس رئاسي لـ”حكومة الوفاق الوطني” المعترف بها دوليًا ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد ولاية مجلس النواب في طبرق باعتباره هيئة تشريعية، إلا أن هذا الانقسام لم ينته بعد.