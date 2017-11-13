أردوغان: سأبحث سبل حل الأزمة الخليجية خلال زيارة الكويت

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إنه سيبحث سبل حل الأزمة القطرية، خلال زيارته للكويت.

ومن المقرر أن يبدأ أردوغان، غدًا الثلاثاء، زيارة للكويت، التي حاولت التوسط في حل الخلاف، وسيتوجه الأربعاء، إلى قطر، ومن ثم إلى موسكو.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع الدوحة، مطلع حزيران/ يونيو الماضي؛ بسبب دعمها الإرهاب.

وعلى صعيد آخر، أعلن أردوغان، أنه سيناقش مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي ترعاه موسكو، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارة رسمية إلى سوتشي بروسيا.

وذكر أنه سيناقش المسألة مع بوتين، كما سيبحث معه الحل السياسي في سوريا، والتحركات المشتركة مع روسيا في منطقة عفرين السورية، وتفاصيل صفقة شراء نظام إس-400 للدفاع الصاروخي.

وقال أردوغان: إن “من لا يعتقدون بجدوى الحل العسكري للصراع في سوريا، عليهم أن يسحبوا قواتهم، بعد أن قالت روسيا والولايات المتحدة، إنه لا حل عسكري ممكن في سوريا”.

وأضاف، أنه “لدي مشكلة في فهم هذه التصريحات، إذا كان الحل العسكري خارج الحسابات، فعلى من يقولون ذلك أن يسحبوا قواتهم”.

وأشار أردوغان، إلى أنه “سيطلب من بوتين، رفع العقبات أمام سفر الأتراك إلى روسيا دون تأشيرات”.

إلى ذلك، قال متحدث باسم أردوغان، الأسبوع الماضي، إن “مؤتمر الحوار الوطني السوري، المقرر عقده تحت رعاية روسيا يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، جرى تأجيله، وإن الفصيل الكردي السوري الرئيسي، لن يتلقى دعوة للحضور، إذا عقد المؤتمر لاحقًا، بعد اعتراض تركيا”.