الجيش الروسي ينفي استرجاع داعش مدينة البوكمال السورية

نفى مسؤول في القوات الروسية العاملة في سوريا، الأحد، استرجاع تنظيم داعش مدينة البوكمال على الحدود مع العراق، وانسحاب الجيش السوري الذي سيطر عليها قبل أيام .

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه قوله، إن “جميع التقارير الصادرة عن تنظيم داعش ومصادر أجنبية أخرى، حول انسحاب مزعوم للقوات السورية من مدينة البوكمال هي دعاية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق”.

وأضاف، أن “المدينة أصبحت منذ الجمعة الماضية، تحت سيطرة القوات السورية ووحدات الميليشيات المتحالفة معها”.

وأشار إلى “عمليات تمشيط تتم في المدينة ومحيطها بحثًا عن جيوب يختبىء بها مسلحو داعش، وذلك قبل البدء بإزالة الألغام في المستقبل القريب”.