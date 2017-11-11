داعش يسيطر مجددًا على معظم مدينة البوكمال

استعاد تنظيم داعش السيطرة الكاملة تقريبًا على مدينة البوكمال التي كانت معقلًا سابقًا له في سوريا بالقرب من الحدود العراقية، مما يشير إلى قدرة التنظيم المتطرف على القتال رغم سلسلة من الاخفاقات الأخيرة، وفقا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت.

وقال المرصد السوري إن مقاتلي تنظيم داعش استوّلوا على أجزاء كبيرة من مدينة البوكمال الحدودية شرق سورية، بعد أن أعدوا سلسلة من الكمائن استهدفت قوات النظام والقوات المتحالفة معها من لبنان والعراق وإيران.

وأضاف المرصد أن الهجمات المضادة التي شنها المسلحون أجبرت القوات الموالية للنظام على التراجع إلى الشطرين الجنوبي والشرقي للمدينة، وأشار المرصد إلى تكبد الجانبين خسائر فادحة لم يتم تحديدها.

وجاء تقدم تنظيم داعش في البوكمال بعد يومين من فقده للمدينة بعد سيطرة القوات الحكومية والقوات الموالية لها عليها.

وتُعد مدينة البوكمال الواقعة في محافظة دير الزور السورية الغنية بالنفط ذات أهمية استراتيجية لتنظيم داعش، لأنها تربط بعض الجيوب التي لا تزال تحت سيطرة التنظيم المتطرف في العراق.

وفقد تنظيم داعش في الأشهر الأخيرة أجزاء كبيرة من الأراضي في سوريا والعراق التي تم منها إعلان الخلافة من جانبهم.