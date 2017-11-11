اتفاق أردني أمريكي روسي على تأسيس منطقة لخفض التصعيد جنوبي سوريا

أعلن الأردن، اليوم السبت، عقد اتفاق ثلاثي، يضم كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، على تأسيس منطقة لخفض التصعيد، في جنوب سوريا.

ونقل بيان حكومي، نشرته الوكالة الأردنية الرسمية “بترا”، عن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، قوله: إن “الاتفاق خطوة هامة، ضمن الجهود الثلاثية المشتركة، لوقف العنف في سوريا، وإيجاد الظروف الملائمة، لحل سياسي مستدام للأزمة”.

وأضاف أن “الاتفاق الجديد، يدعم الترتيبات التي اتخذتها الدول الثلاث، في السابع من شهر يوليو/تموز الماضي، لدعم اتفاق وقف إطلاق النار، على طول خطوط التماس، المتفق عليها في جنوب غرب سوريا، وبدأ العمل به في التاسع من الشهر ذاته”.

وكانت المباحثات بين الدول الثلاث، بدأت بمبادرة أردنية، في مايو/أيار الماضي، وأفضت إلى اتفاق، لدعم وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، وصولًا إلى إعادة الاستقرار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.