مساع حثيثة لإعادة فتح السفارة الأمريكية في ليبيا قريبًا

كشف محمد الطاهر سيالة وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية، أن وفدًا رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية سيزور العاصمة طرابلس قريبًا لبحث سبل إعادة افتتاح السفارة هناك.

وبيّن الوزير أن الزيارة جاءت بعد مباحثات أجرتها الخارجية الليبية مع نظيرتها الأمريكية، بهدف إعادة فتح السفارة ومباشرة أعمالها بطرابلس.

وقال سيالة، إن “نحو 30 سفارة استأنفت العمل في طرابلس، حيث يديرها سفراء معتمدون أو قائمون بالأعمال”، مؤكدًا سعي وزارته لعودة جميع السفارات إلى أعمالها كما كانت عليه.

وأكد أن ليبيا “ستوفر الظروف الأمنية المناسبة لتمكين السفارات من العمل داخل طرابلس”، لافتًا إلى أن ذلك “سيسهل إصدار التأشيرات للمواطنين وإتمام معاملات رسمية أخرى”.