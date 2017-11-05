حكومة الوفاق الليبية تنهي خدمات ضابط بارز هدد باستهداف مصر

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، قرارًا ينهي الخدمة العسكرية لضابط بارز، بعد أيام من إحالته للتحقيق على خلفية تهديده بشن هجمات داخل مصر.

ونص القرار الصادر، اليوم الأحد، على أن “تنهى الخدمة العسكرية للرقم 4486 عميد/ محمد رمضان سليم قنيدي، وذلك بالاستغناء عن خدمته العسكرية لدواعي الصالح العام”.

وكان السراج قد أحال الخميس الماضي، الضابط قنيدي وهو رئيس الاستخبارات العسكرية بقوات البنيان المرصوص الموالية لحكومة الوفاق، إلى التحقيق بعد يوم من ظهوره، على قناة ليبية خاصة اسمها التناصح.

وهدد الضابط قنيدي مصر عبر ظهوره على شاشة القناة، بالقول: “نحن ضباط الجيش الليبي سنقوم بعمليات داخل مصر رداً على عدوان مصر علي مدينة درنة، ولدينا القدرة على ذلك”.

وجاء تصريحات الضابط الليبي بعد اتهامه للقاهرة بالوقوف وراء القصف، الذي نفذه طيران “مجهول”، قبل أسبوع علي مواقع بدرنة.

وأدانت القاهرة بشدة الغارات التي استهدفت درنة، كما نفت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر صلتها بهذه الغارات.

وظهر قنيدي مجددًا عقب قرار التحقيق، على قناة ليبية، أمس السبت، وأعلن أنه يتبع المؤتمر الوطني العام، المنتهية ولايته، ولا يتبع حكومة الوفاق الوطني.

في حين أن وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي النائب يحيى كدوانى، هاجم الخميس الماضي، قوات عملية “البنيان المرصوص”، على خلفية تهديدات قنيدي.

وأصر الضابط الليبي المفصول على تهديد مصر، حيثُ عاود، الجمعة لتهديده قائلاً، إنهم مستعدون “لتفجير القصر الجمهوري للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة في حال كررت مصر اعتداءاتها على ليبيا”.