صحيفة أمريكية: حزب الله قادر على تدمير مطار وأبراج تل أبيب

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بأن حزب الله اللبناني يملك ترسانة صواريخ بعيدة المدى وفائقة الدقة تمكنه من تدمير مطار “بن غوريون” والأبراج الشهيرة في تل أبيب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن حزب الله “يملك أكثر من 120 ألف صاروخ من هذا النوع، وإن الحرب القادمة ضد إسرائيل ستكون كارثية، في حال استمرت عدة أيام”.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها أمس الجمعة عن الوضع المتوتر في المنطقة بعد استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن “هذا العدد من الصواريخ التي يملكها حزب الله كاف لإرباك شبكات الدفاع الجوية الإسرائيلية بأكملها.”

وأضافت أن “الكثير من هذه الصواريخ هي فائقة الدقة وبعيدة المدى ما يعني أنها قادرة على تدمير أبراج تل أبيب، وإغراق منصات الغاز البحرية وإزالة مطار بن غوريون وهدم مبانٍ شهيرة في مختلف المناطق داخل إسرائيل.”

لكن الصحيفة لفتت إلى أن حزب الله لا يسعى إلى حرب ضد إسرائيل، نظرًا لتشتت قواته في سوريا والأزمة المالية التي يعاني منها بسبب مشاركته في الحرب السورية.

ونقلت “نيويورك تايمز” عن المدير السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الجنرال جيورا ايلاند، قوله إن “حزب الله غارق في أزمة اقتصادية حادة وأعتقد أنه كلما أصبح أكثر ضعفًا اعتمد أكثر على إيران، وبالتالي عليه أن ينفذ تعليمات طهران.”

كما نسبت الصحيفة إلى محللين قولهم إن الحرب بين حزب الله وإسرائيل، مستبعدة في الوقت الحاضر، ما لم تحدث تطورات غير متوقعة، على حد تعبيرهم.

وقال المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أموس هاريل إن “الوضع الحالي خطير جدا لأن الحرب قد تندلع بسبب استفزاز بسيط أو ردة فعل..”.