واشنطن: ندعم الحكومة اللبنانية لكننا نعتبر حزب الله منظمة إرهابية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تدعم الحكومة اللبنانية، لكنها تعتبر حزب الله منظمة إرهابية.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته بشأن أزمة استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أنها لم تتلقَ إخطارًا مسبقًا بشأن استقالته.

وكان الحريري ألقى خطاب الاستقالة عبر قناة العربية، مركزًا على الدور الذي قام به “حزب الله” في تفجير التوترات والانقسامات في الداخل اللبناني، حيث أكد أن الحزب خلال العقود الماضية استطاع فرض أمر واقع في لبنان بقوة سلاحه الذي يزعم أنه سلاح مقاومة، وهو الموجَّه إلى صدور السوريين واليمنيين، فضلًا عن اللبنانيين، وأنشأ دولة داخل الدولة، وسيطر على جميع مفاصلها.

واعتبر الحريري أن الحزب لا يعدو كونه “الذراع الإيرانية، ليس في لبنان فحسب، بل في البلدان العربية”.

وركزت انتقادات الحريري على التدخلات الإيرانية في لبنان والدول العربية، حيث أشار إلى سياسات إيران العدوانية في المنطقة العربية، واتّهم حزب الله بتوريط لبنان في الصراعات الإقليمية، وتفجير عداوات لا طائل منها مع الدول العربية، ومحاولة خطف لبنان من محيطيْه العربي والدولي.