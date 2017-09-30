الخارجية الأمريكية : نظام بيونغ يانغ لم يُظهر أي رغبة في الحوار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، أنه رغم فتح قنوات اتصال مع كوريا الشمالية، إلا أن نظام بيونغ يانغ لم يُظهر أي رغبة في إجراء حوار حول التخلي عن أسلحته النووية.

وقالت هيذر نويرت، الناطقة باسم الخارجية، “رغم التطمينات بأن الولايات المتحدة غير راغبة في الدفع نحو تقويض النظام الحالي، أو السعي إلى تغيير النظام، أو تسريع توحيد شبه الجزيرة الكورية، أو تحريك قوات شمال المنطقة المنزوعة السلاح، إلا أن مسؤولي كوريا الشمالية لم يُظهروا أي مؤشر على رغبتهم أو استعدادهم لإجراء حوار بخصوص نزع السلاح النووي.