راشد الغنوشي يكشف عن “جبهة برلمانية” جديدة في تونس 

كشف رئيس حركة النهضة التونسية الإسلامية، راشد الغنوشي، اليوم السبت، عمّا سماه “توافقًا سياسيًا جديدًا” في تونس، قال إنه سوف يعلن عنه يوم الجمعة المقبل، في إشارة إلى تكوين جبهة برلمانية جديدة في تونس، تضم “حركة النهضة” و”نداء تونس” و”الاتحاد الوطني الحر”، الذي يرأسه رجل الأعمال التونسي سليم الرياحي.

تأتي تصريحات الغنوشي بعد تشكيل جبهة برلمانية جديدة، خلال اليومين الماضيين، تستثني في تركيبتها كتلة حركة النهضة الإسلامية.

وكان أُعلن في تونس، الخميس الماضي، عن تكوين “جبهة برلمانية وسطية تقدمية”، تضم 43 نائبًا من مختلف الكتل النيابية، المتمثلة بكتلة الحرة لحركة “مشروع تونس”، وكتلة “آفاق تونس”، والكتلة الوطنية، إلى جانب نواب من حركة “نداء تونس” ونواب مستقلين.

وأصدرت الجبهة الجديدة بيانًا تأسيسيًا، أكدت فيه أنها “ستعمل على إعادة التوازن البرلماني في البلاد بتوحيد المواقف والرؤى داخل البرلمان، من أجل إضفاء النجاعة على العملين التشريعي والرقابي، وكل ما يتعلق بالهيئات الدستورية، ومسار استكمال بناء مؤسسات الجمهورية الثانية، والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي”.

وتعليقًا على تكوين هذه الجبهة، قال الغنوشي: إن “حركة النهضة ستتعامل بإيجابية مع الجبهة الوسطية التقدمية باعتبارها مولودًا جديدًا”، مضيفًا: “نحن نسجل رأينا في الكيانات التي تملك مقومات البقاء والوجود، وقد شهدنا جبهات عدة لم تستمر، لأنه لا مبرر لوجودها، في إشارة إلى أن هذه الجبهة تشكّلت ضدّ النهضة”.

وكان الغنوشي قد وصف الجبهة البرلمانية الجديدة، بأنها “تمثل استمرارًا لمنطق الإقصاء والاستئصال الذي يستهدف النهضة”، بحسب تعبيره.

وأضاف الغنوشي: “هذا مولود جديد ليس من الثابت أن له مقومات البقاء، وعندما يثبت أن له قابلية للحياة والاستمرار سنتعامل معه تعاملًا إيجابيًا”.

وعلى صعيد متصل، كشفت الناطقة الرسمية باسم الاتحاد الوطني الحر، سميرة الشواش، أن لقاءات تجري هذه الأيام بين الحزب ورئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، والمدير التنفيذي لحركة “نداء تونس” حافظ قائد السبسي، بغية تكوين ما وصفتها، بـ”تنسيقية حزبية ثلاثية حاكمة في تونس”.

وأوضحت الشواشي في تصريحات لـ”إرم نيوز”، اليوم السبت، أن الاجتماعات متواصلة، وأن مشاورات لا تزال جارية بين رؤساء الأحزاب الثلاثة، كان آخرها منذ 3 أيام، مشيرة إلى أن اجتماعًا آخرَ سيُعقد، الإثنين المقبل، لحسم الموقف”.