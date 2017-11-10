مقتل ضابط وجندي بالجيش العراقي في تفجير شبكة ألغام بالأنبار

قتل ضابط وجندي في الجيش العراقي اليوم الجمعة، بانفجار شبكة ألغام زرعها مسلحو تنظيم داعش في محافظة الأنبار غربي البلاد، وفق ما أفاد ضابط في الجيش.

وأوضح العقيد في الجيش العراقي، وليد الدليمي، أن “قوة من الجيش العراقي كانت تقوم بتفكيك الألغام والعبوات الناسفة من المناطق المحررة في ناحية الريحانة (210 كم غرب الرمادي مركز محافظة الانبار)”.

وأضاف الدليمي، أن “شبكة من الألغام والعبوات الناسفة انفجرت على تلك القوات، مما أسفر عن مقتل ضابط بالجيش برتبة مقدم وجندي، وإصابة 9 جنود آخرين بجروح”.

وتابع، أن “قوة من الجيش بالجهد الهندسي تمكنت من اخلاء الجثتين، ونقلهما إلى الطب العدلي، والجرحى إلى مستشفى حديثة بالأنبار لتلقي العلاج هناك”.

وتشكل مخلفات داعش من الألغام والعبوات الناسفة تحديًا كبيرًا أمام القوات العراقية والمدنيين على حد سواء، حيث توقع ضحايا في صفوف الطرفين بين فترات متباينة.

ولا تزال القوات العراقية تقاتل في الأنبار لاستعادة آخر معقل للتنظيم في المحافظة والعراق عمومًا، ويتمثل بشريط على الحدود السورية من ضمنه قضاء راوة.