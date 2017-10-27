العراق.. مقتل 30 من “داعش” خلال اشتباكات في الأنبار

قال مصدران أمنيان عراقيان، إن 32 من مسلحي تنظيم “داعش” ومقاتلي العشائر السنية قُتلوا اليوم الجمعة، في اشتباكات بمحافظة الأنبار غربي البلاد، حيث تشن القوات العراقية حملة عسكرية لاستعادة آخر معاقل التنظيم على الحدود السورية.

وفي حديث للأناضول، أوضح قائد عمليات الجزيرة في الجيش اللواء الركن قاسم المحمدي، أن قطاعات من الجيش العراقي بالفرقة الثامنة المشاركة بعمليات تحرير قضاء القائم من تنظيم داعش (350 كلم غرب الرمادي)، اشتبكت صباح اليوم، مع عناصر التنظيم في منطقة (T1) التي تبعد 40 كلم جنوب شرق القائم.

وأضاف المحمدي، أن “قوات الجيش تمكنت من قتل 25 من داعش خلال الاشتباكات معهم”، لافتًا الى أن “عددًا كبيرًا من عناصر التنظيم فروا باتجاه مركز قضاء القائم”.

وتابع المحمدي، أن “العمليات العسكرية لتحرير مدينة راوة والقائم مستمرة حتى الساعة، والقوات العراقية بدعم ومساندة مقاتلي العشائر تواصل التقدم نحو مدينة القائم لتحريرها من التنظيم”.

ومن جهته، قال النقيب في شرطة الأنبار أحمد الدليمي، إن “مقاتلي العشائر السُّنية تمكنوا بدورهم من قتل 5 من مسلحي داعش في المنطقة ذاتها بوقت متأخر من مساء الخميس”.

وأضاف أن “اثنين من مقاتلي العشائر قُتلا وأُصيب آخر خلال المعارك”. مشيرًا إلى أن “مسلحي داعش كانوا يحاولون عرقلة تقدم القوات العراقية نحو مركز قضاء القائم”.

وكانت القوات العراقية مدعومة بالتحالف الدولي ومساندة مقاتلي العشائر (سُنة) والحشد الشعبي انطلقت صباح أمس الخميس بعمليات عسكرية لتحرير مدينتي القائم وراوة والمناطق المحيطة بهما من تنظيم “داعش” الذي سيطر عليهما بعد منتصف العام 2014.

والقائم وراوة بالإضافة إلى المنطقة الصحراوية المحيطة بهما هي آخر معاقل تنظيم “داعش” في العراق بعد أن سيطر في 2014 على ثلث مساحة البلاد قبل دحره منها.