الجعفري يهاجم “الجزيرة” من قلب الدوحة (فيديو)

هاجم وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، قناة “الجزيرة” القطرية، خلال مؤتمر صحفي جمعه ونظيره القطري في الدوحة.

وقال الجعفري رداً على سؤال من أحد مراسلي القناة: “ملاحظاتنا على الإعلام بصورة عامة والجزيرة بصورة خاصة أنها غذت أدب الفرقة، سواء من خلفيات طائفية أو قومية أو أخرى، من حقكم أن تقولوا ما تريدون وتتحفظوا على ما تريدون، وأرجو أن تنهوا هذا الكلام سريعاً وتبدأوا صفحة جديدة وحينها ستجدون تجاوباً جفعرياً جديداً”.

وأضاف: “لو حدث ذلك فلن أقول ذلك، وطالما بقيت هذه الحال سأبقى أقول إن “هذا خطأ تاريخي ارتكبته الجزيرة، وأرجو أن تصححه بأقرب وقت؛ وحينها ستلقون كل الاحترام”.

وختم قائلاً: “أنا عهد بيني وبين ربي أني لا أملك إلا الكلمة وهذه الكلمة لا أبيعها إلا لمن يبدل كلمته بكلمة حق بدل كلمة الباطل وهذا معروف لكل من يعرف الجعفري”.

وكان لافتاً التزام وزير الخارجية القطري، الصمت والاكتفاء بابتسامة خفيفة، كشفت مدى الإحراج الذي تعرض له بسبب هذا الموقف.