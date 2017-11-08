تضارب الأنباء في ليبيا حول تقدم ميليشيات “الوفاق” في “ورشفانة”

قالت مصادر في ميليشيا كتيبة “ثوار طرابلس” التابعة لحكومة الوفاق إن قواتها دخلت إلى منطقة “الزهراء” في “ورشفانة” فجر اليوم الأربعاء، بعد اشتباكات عنيفة مع كتائب “ورشفانة”.

وتحدثت المصادر عن تقدم كبير لكتيبة “ثوار طرابلس” والمجلس العسكري “الزنتان” في ما وصفته عملية تطهير “ورشفانة” والسيطرة على مقر “اللواء الرابع” التابع للجيش الوطني.

وادعت المصادر، في تصريحات إعلامية، تمكُن الميليشيا التي يقودها هيثم التاجوري من القبض على محمد السبورطو الذي تتهمه أوساط واسعة بالوقوف وراء عمليات الخطف في المنطقة.

وفي المقابل، أكدت غرفة عمليات “ورشفانة” تقدم ميليشيا “ثوار طرابلس” إلى منطقة “جسر الزهراء”، لكنها أشارت إلى تمكن القوات المنضوية تحت قيادة “اللواء عمر تنتوش” من طرد هذه الميليشيا في هجوم معاكس وقع صباح اليوم.

وقال محمد الفتحال، شاهد عيان من منطقة “غوط بوساق”، القريبة من جسر الزهراء لـ “إرم نيوز” إن القوات التابعة لـ “اللواء الرابع” والقوى المتحالفة معه هي التي تسيطر على الجسر، ولا صحة إطلاقاً لتقدم ميليشيا ثوار طرابلس أو غيرها.

من جهة أخرى أوردت وكالة “السبع طبول” أن حصيلة الاشتباكات في مدينة “العزيزيه” ليوم أمس الثلاثاء بلغت 19 إصابة منها 8 حالتهم خطيرة.