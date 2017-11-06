عقب تفتيشهما عاريين.. جنود إسرائيليون يلتقطون “سيلفي” مع أسيرين فلسطينيين

كشف تقرير صادر عن هيئة “شؤون الأسرى والمحررين” الفلسطينية، الاثنين، تعرض الأسيرين الأخوين طارق وأحمد بعجة لـ”التنكيل والإهانة” خلال عملية اعتقالهما من منزلهما.

وروى الأسيران بعجة، تفاصيل اعتقالهما لمحامية الهيئة حنان الخطيب، بقولهما إنه “تم إيقافهما بعدما داهمت قوات الاحتلال بيتهما بعد منتصف الليل وعاثوا فيه خرابًا، ومن ثم قيدوا أيديهما وقاموا بتعصيب أعينهما وتفتيشهما عراة، ثم اقتادوهما إلى الجيب العسكري، ليتم نقلهما إلى منطقة الارتباط العسكري”.

وأردف الأسيران أنه “لم يتوقف الجنود لحظة عن التنكيل بهما وشتمهما بأقذع الشتائم، كما قاموا باستفزازهما عن طريق التقاط صورة سيلفي معهما وهم يتألمان من العذاب، ونقلوهما فيما بعد إلى سجن مجدو بعد أن تم تفتيشهما تفتيشًا عاريًا”.

من ناحيته، أفاد نادي “الأسير الفلسطيني”، بأن “قوات الاحتلال اعتقلت فجر الاثنين 17 مواطنًا من محافظات الضفة بينهم سيدتان”.

500 معتقل في شهر

بدوره، أكد مركز “أسرى فلسطين للدراسات” بأن “سلطات الاحتلال صعدت خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من حملات الاعتقال التعسفية ضد الفلسطينيين”، إذ رصد المركز في تقريره الشهري اعتقال 500 معتقل بينهم 70 طفلا و9 نساء.

وتصدرت مدينة القدس المرتبة الأعلى في نسبة الاعتقالات، إذ وصلت حالات الاعتقال في المدينة إلى ما نحو 180 معتقلًا، بينهم 45 حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال في ليلة واحدة ببلدة العيساوية بالقدس.

من جهته، أوضح الناطق الإعلامي لمركز “أسرى فلسطين” الباحث رياض الأشقر، أن “التقرير رصد 15 حالة اعتقال من قطاع غزة خلال الشهر الماضي، منهم 4 صيادين اعتقلوا خلال ممارسة عملهم مقابل شواطئ القطاع”.

وقال الأشقر إنه “على حاجز بيت حانون في غزة، اعتقل مدرب رياضة التايكواندو محمود عبدو أثناء مغادرته قطاع غزة للضفة، كما اعتقل المريض عبدالرحمن سامي أبو لحية خلال مغادرته القطاع بهدف السفر إلى الأردن لتلقي العلاج، بينما اعتقلت 9 آخرين خلال محاولتهم التسلل للعمل، على الحدود الشرقية للقطاع”.

استهداف النساء والأطفال

وذكر أن “الاحتلال واصل خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استهداف النساء والأطفال القصر، إذ بلغت حالات الاعتقال بين الأطفال 70 حالة، كان أصغرهم الطفل حمزة محمد شبيطة من بلدة عزون قضاء قلقيلية الذي يبلغ من العمر 12 عامًا، والطفل نافذ إيهاب مصاروة الذي اعتقل أمام مدرسته في طولكرم، ويبلغ من العمر 12 عامًا.

وأردف أن “المركز رصد اعتقال 9 نساء بينهن المعلمة المرابطة هنادي الحلواني، التي أعيد اعتقالها للمرة السادسة على التوالي، فيما اعتقلت السيّدة حلوة عواد عرار وهي والدة الأسير مصطفى عرار، خلال زيارتها له في سجن عسقلان، فيما اعتقلت خديجة جبريل ربعي من الخليل، وتم تحويلها إلى الاعتقال الإداري دون تهمة”.

وحسب الأشقر، فإن تقرير مركز “أسرى فلسطين” وثق اعتقال الاحتلال لفتاة قاصر من الخليل تدعى غادة عزام الشماس وتبلغ من العمر 16 عامًا، وذلك خلال عبورها حاجز أبو الريش بدعوى حيازتها سكينًا.

وطبقا للمركز نفسه، “اعتقل الاحتلال كلًا من منال أبو اسنينة من بلدة الطور، والدكتورة أمل الكامل بعد اقتحام منزلها في بلدة الدوحة بمحافظة بيت لحم، بتهمة استخدام مواد طبية لتصنيع عبوات ناسفة”.