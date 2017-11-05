نصر الله يزعم أن استقالة الحريري كانت ‭”‬قرارًا سعوديًا” ‬

زعم الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الأحد، أن استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري المفاجئة كانت “قرارًا سعوديًا أُملي على الرئيس الحريري وأُجبر عليه”.

وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني نقلته وسائل الإعلام اللبنانية، إن “الاستقالة كانت قرارًا سعوديًا أُملي على الرئيس الحريري وأُجبر عليه، والاستقالة لم تكن في نيته، أو رغبته أو قراره”.

وأضاف في الخطاب الذي خصص للحديث عن استقالة الحريري:”حتى في الشكل، الإعلان تم من السعودية“، متسائلاً: “لماذا لم يُسمح للرجل أن يعود إلى لبنان ويعلن هذه الاستقالة من لبنان؟”.

وتابع نصرالله قائلًا: “هذا النص ليس نصاً لبنانياً، هذا النص كتبه سعودي، وهذه الأدبيات، أدبيات سعودية” مشيراً إلى أن أسباب الاستقالة لا تزال غير واضحة.

وأعرب عن استغرابه إزاء توقيت الاستقالة المفاجئة، بالقول:”نحن لم نكن نتمنى أن تحصل هذه الاستقالة، بكل صدق، كنا نرى أن الأمور تسير بشكل معقول، والكل يلتقي في الحكومة”.

وكان الحريري أعلن من السعودية في خطوة مفاجئة، السبت، عن استقالته من منصبه بعد عام على تكليفه برئاسة الحكومة التي شكلها أواخر العام 2016.

وقال الحريري في إعلان استقالته السبت إن إيران “تطاولت على سلطة الدولة وأنشأت دولة داخل الدولة (…) وأصبح لها الكلمة العليا”. واتهم حزب الله، المشارك في الحكومة، بـ”فرض أمر واقع بقوة سلاحه”.