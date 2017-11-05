وفد رفيع من حماس يصل إيران لتعزية قاسم سليماني (صور)

وصل وفد من حركة حماس الفلسطينية، إلى العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في مراسم تأبين والد قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية فإن وفدًا من حماس، يرأسه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، وصل مساء الأحد إلى طهران لتعزية سليماني بوالده.

وذكرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، أن وفد حماس يضم نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، وعضو المكتب السياسي عزت الرشق، ومسؤولين كبار آخرين.

وأضافت أن “الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رمضان عبدالله شلح، شارك أيضًا في مراسم عزاء أقامها قاسم سليماني بمناسبة وفاة والده، فيما شارك مراسم العزاء قادة من الحشد الشعبي العراقي على رأسهم هادي العامري وأبو مهدي المهندس”.

وكان العاروري ترأس في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفد حركة حماس إلى طهران لإنهاء القطيعة بين الطرفين، نتيجة أزمة اندلعت عام 2011 بسبب الحرب في سوريا.

يشار إلى أن حسن سليماني والد الجنرال قاسم، توفي الثلاثاء الماضي في مدينة كرمان جنوب إيران عن عمر ناهز 95 عاماً.