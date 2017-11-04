أول تعليق إيراني رسمي على  استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري 

أعلن مستشار وزير الخارجية الإيراني، حسين شيخ الإسلام، أن استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، جاءت بترتيب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وزعم المسؤول الإيراني خلال تصريح لقناة “العالم”، والذي يعتبر أول موقف رسمي يصدر عن طهران بعد استقالة الحريري، أن الهدف من هذه الخطوة “هو توتير الوضع في لبنان والمنطقة”.

وأضاف شيخ الإسلام : “أتمنى لو أن سعد الحريري تحلى بالحكمة التي تحلى بها والده الراحل رفيق الحريري”، مشدداً على ضرورة أن “يراعي سعد الحريري مصلحة الشعب اللبناني”.

وتابع :”نتمنى لو أن الحريري احترم عزة الشعب اللبناني وحفظها، بتقديم استقالته من لبنان، وليس من دولة أخرى”، معتبراً أن “الاستقالة جاءت لتعويض خسائر الأمريكيين بعد هزيمة داعش”.