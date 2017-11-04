بالفيديو.. سعد الحريري يستقيل من رئاسة الحكومة اللبنانية

قالت قناة العربية السعودية إن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقال من منصبه كرئيس للحكومة للبنانية معربًا عن خشيته من تعرضه للاغتيال، مؤكدًا في الوقت ذاته أن “أيدي إيران في المنطقة ستقطع.

وذكرت القناة أن الحريري اعتبر في خطاب الاستقالة المتلفز أن الأجواء السائدة في لبنان شبيهة بالوضع قبيل اغتيال والده الراحل رفيق الحريري، مؤكدًا رفضه استخدام سلاح حزب الله ضد اللبنانيين والسوريين.

وزار الحريري السعودية قبل أيام والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل أن يجتمع بالوزير السعودي البارز ثامر السبهان وثيق الصلة بالملف اللبناني.

وجاء إعلان استقالة الحريري خلال زيارة أخرى للرياض هي الثانية خلال أيام.

وخلال الفترة الماضية غرّد السبهان أكثر من مرة متوعدًا حزب الله، حيث قال في إحدى تغريداته: “للجم حزب الميليشيا الإرهابي يجب معاقبة من يعمل ويتعاون معه سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا والعمل الجادعلى تقليمه داخليًا وخارجيًا ومواجهته بالقوة”.