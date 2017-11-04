إقليم كردستان يعلن مبادرة جديدة لحل الأزمة مع حكومة بغداد

أعلنت قوات البيشمركة الكردية، إرسالها مقترحات جديدة إلى الحكومة العراقية، تتعلق بحل الأزمة الحالية في المناطق المتنازع عليها، وذلك بعد استئناف المفاوضات بين الجانبين عقب انهيارها قبل أيام.

وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة، جبار ياور: إن “وفد حكومة إقليم كردستان بعث بمقترحات جديدة إلى الحكومة العراقية، ونحن بانتظار ردها على تلك المقترحات المكونة من سبع فقرات”.

وبشأن مضمون المقترحات أوضح أن “النقاط تمحورت عمومًا حول وجود قوة مشتركة في المناطق المتنازع عليها، وحجمها وسبل الإشراف عليها والجهة المسؤولة عن ذلك”، مشيرًا إلى أن “إقليم كردستان طالب بانتشار قوات أمريكية من التحالف الدولي في المعابر الحدودية”.

وبدأ إقليم كردستان خلال جولات المفاوضات السابقة، بالتمسك بموقفه الرافض لدخول قوات اتحادية في عدد من المناطق المتنازع عليها.

في هذه الأثناء، بحث رئيس وزراء الإقليم، نيجيرفان بارزاني، مع وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أمس الجمعة، الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وذكر بيان لحكومة الإقليم أن “تيلرسون أبدى خلال المكالمة الهاتفية قلقه من التوتر القائم بين أربيل وبغداد، وأكد دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحقوق الدستورية للإقليم”.

وبحسب تسريبات حصل عليها “إرم نيوز”، فإن “وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، اتخذ موقفًا متشددًا تجاه الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة العراقية ضد إقليم كردستان، خاصة فيما يتعلق بالتقدم أكثر نحو حدود الإقليم الإدارية، فضلًا عن عدم رغبته بدخول قوات اتحادية لمناطق القوش والشيخان التي تضم حقولًا نفطية”.

وأضافت التسريبات أن “الاستثمارات الأمريكية في المنطقتين كبيرة جدًا، وهي تفضل حمايتها من قبل قوات البيشمركة على القوات العراقية، التي ربما تتسبب بإرباك أمني، خاصة مع وجود وحدات من الحشد الشعبي في صفوفها”.

وبحسب مراقبين، فإن “العبادي متخوف من تراجع الدعم الدولي في حال تقدم أكثر نحو أربيل، وما تبقى من المناطق المتنازع عليها، خاصة مع إرسال عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي ومجلس العموم البريطاني، رسالة للمطالبة بوقف التصعيد مع الإقليم الكردي، والبدء بحوار عاجل”.