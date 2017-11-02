شركة حكومية: العراق يريد السيطرة على صادرات نفط إقليم كردستان

قال مدير عام شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم الخميس، إن بلاده تريد من إقليم كردستان أن يوقف صادرات النفط المستقلة، وأن يسلم عمليات المبيعات إلى الشركة الحكومية العراقية التي تتولى تسويق النفط.

وقال علاء الياسري، المدير العام بالوكالة لـ”سومو” للصحفيين في بغداد، إن العراق يجرى محادثات مع تركيا للسماح لسومو ببيع النفط الكردي الذي يصل عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.

وكان من المعتاد أن يصل نحو 530 ألف برميل يوميا إلى جيهان عبر خط الأنابيب حتى منتصف أكتوبر تشرين الأول، وكان نحو نصف تلك الكمية يأتي من حقول النفط التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان والبقية من كركوك، وهي محافظة متنازع عليها بين الإقليم الكردي والسلطات العراقية في بغداد.

وانخفض الإنتاج من كركوك في منتصف أكتوبر تشرين الأول، حين استعادت القوات العراقية السيطرة على موانئ النفط الواقعة في المنطقة الشمالية من البلاد من مقاتلين أكراد كانوا هناك منذ 2014.

وتمركزت قوات البشمركة الكردية في كركوك في 2014، حين انسحب الجيش العراقي في مواجهة تقدم مسلحي تنظيم داعش. ومنع التحرك الكردي مسلحي تنظيم داعش من السيطرة على حقول النفط.

وقال فريد جارد، المدير العام لشركة نفط الشمال التي تدير حقول كركوك، إن خط الأنابيب نقل 419 ألف برميل يوميا في المتوسط في أكتوبر تشرين الأول انخفاضا من 600 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول.