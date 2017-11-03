موسكو تتهم واشنطن بارتكاب “جرائم حرب” في سوريا

المصدر: أ.ف.ب

اتهم الجيش الروسي الذي يشن حملة عسكرية لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد الجمعة الولايات المتحدة بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى نازحين سوريين معتبرا ان ذلك يرقى الى “جرائم حرب”.

واورد “المركز الروسي للمصالحة بين اطراف النزاع” ان الوضع الانساني صعب جدا في منطقة التنف على الحدود بين الاردن وسوريا حيث تتمركز حامية تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وقال المركز في بيان “الاكثر الحاحا هو الوضع الانساني في منطقة التنف بسبب الولايات المتحدة التي اقامت قاعدة عسكرية هناك بشكل غير شرعي وتمنع الاقتراب منها من على بعد 55 كلم على الاقل ما يحرم عشرات الاف اللاجئين من تلقي المساعدات الانسانية”.

وأضاف ان “افعال الجيش الأمريكي وما يعرف ب”التحالف الدولي” انتهاك سافر للحقوق الانسانية ويمكن توصيفها بجريمة حرب”، بحسب وكالات الانباء الروسية.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية اريك باهون ان المنطقة البالغ عرضها 55 كيلومترا التي ذكرها الجيش الروسي هي في الواقع منطقة خفض التوتر التي تم التوصل اليها بالاتفاق معه حول حامية التنف لتجنب الصدامات بشكل عرضي بين جيشينا.

واضاف أن العديد من المدنيين لجأوا الى المنطقة التي يبلغ عرضها 55 كيلومترا بعد نزوحهم من المناطق التي قصفتها القوات الحكومية السورية لانهم يعرفون انهم لن يتعرضوا للقصف.

وتابع “لقد ابلغنا الروس اننا على استعداد لتسهيل تسليم المساعدات” الى هؤلاء المدنيين “لكن النظام السوري يعرقل نجاح هذه الجهود”.

وكان الجيش الروسي اتهم واشنطن في مطلع تشرين الاول/اكتوبر الماضي بتقديم “دعم” الى تنظيم داعش انطلاقا من منطقة التنف.

وتقول واشنطن إن التنف تضم معسكرا تستخدمه القوات الخاصة الاميركية والبريطانية ويستخدم لتدريب مقاتلين من فصائل مسلحة سورية تحارب تنظيم داعش.