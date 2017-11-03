ردود فعل غاضبة ضد تصريحات مسؤولة إسرائيلية بشأن الدولة الفلسطينية

توالت ردود الفعل الغاضبة، أمس الخميس، على موقع “تويتر”، عقب تصريحات صحفية لنائبة وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي حوتوفيلي، المعادية للحقوق الفلسطينية.

وقالت حوتوفيلي في مقابلة إذاعية، الأربعاء الماضي: “أرفض فكرة وجود احتلال، هذه هي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.

وأضافت: “أعتقد أن يهودا والسامرة ستبقى دون شك تحت السيطرة الإسرائيلية، وعلى الفلسطينيين أن يقرروا إذا ما كانوا يريدون العيش بسلام معنا”.

ووصف ناشطون غاضبون على “تويتر” تصريحات الدبلوماسية الإسرائيلية بـ”العنصرية، وأن فيها دعوة لإخراج الفلسطينيين من أراضيهم في الضفة الغربية“.

وقال الناشط السياسي البريطاني، نيل مورانز، في تغريدة له: “إذا كانت تسيبي حوتافيلي تستطيع أن تكون فظيعة لهذه الدرجة أمام العامة، تخيل رؤاها التي تعبر عنها بجلساتها الخاصة”.

أما جيريمي مودي، المدير التنفيذي لمؤسسة “سنز آني فرندز” الخيرية المسيحية ببريطانيا، فقال مغردًا: “مقابلة مروعة مع الوزيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفيلي”.

كما أثنى مودي، في الوقت نفسه على مقدم البرنامج “لتحميلها مسؤولية، رفض حق دولة في الوجود (فلسطين) والعنصرية”.

أما الباحث في جامعة أوكسفورد البريطانية، أحد مدوني صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” دانييل ليفي، فقال في تغريدة مماثلة: “مذهول للطريقة السيئة والصادمة التي تمثل بها تسيبي حوتوفيلي إسرائيل، خلال مناقشتها وعد بلفور على إذاعة 4 بي بي سي، يا للعجب”.

كما قالت البريطانية كاثي برووكس، عضوة صندوق سادلوورث لمنح الزمالات الدراسية لنساء فلسطين: “كذبت تسيبي حوتوفيلي بالقول في مقابلتها مع راديو 4، إن المواطنين الفلسطينيين يتمتعون بمساواة في الحقوق بإسرائيل”.

وجاءت مقابلة حوتيفيلي في إطار حملة تقوم بها بالولايات المتحدة؛ للترويج لصالح إسرائيل، تزور فيها 3 من كبار الجامعات الأمريكية: وهي نيويورك، وكولومبيا (في نيويورك)، إضافة إلى جامعة برنستون بنيوجيرسي.

وتأتي جهود حوتيفيلي بهدف التصدي لحملة مقاطعة إسرائيل والمعروفة باسم “بي دي أس”، وهي المختصر الإنجليزي لكلمات “المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”.

والمقاطعة، حملة دولية لفرض تكاليف على إسرائيل بسبب “مخالفتها القوانين الدولية” في حرمان الفلسطينيين من حقوقهم وفرض قوانين الفصل العنصري ضدهم.