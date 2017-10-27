الجيش الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين في الضفة الغربية ،خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، إنه اعتقل الفلسطينيين بشبهة” الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية”.

واشار الجيش الإسرائيلي في البيان ذاته، إلى أن قواته تعرضت لإطلاق نار، عند خروجها من قرية يعبد، قضاء جنين، شمالي الضفة الغربية، بعد نشاط ، لم يحدد طبيعته.

وأضاف، “ردت القوات باتجاه مصادر النيران، دون وقوع إصابات”.

وبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6400 معتقل، منهم 62 سيدة، بينهن 10 قاصرات، ونحو 300 طفل ،ونحو 450 معتقلًا إداريًا من دون محاكمة، و12 نائبًا في المجلس التشريعي (البرلمان) ، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال شبه ليلية في الضفة الغربية.