الحكومة المصرية تطالب بتحقيق عاجل مع برلماني اعتدى على موظفة

وجّه وزير التعليم العالي المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، الخميس، بفتح تحقيق عاجل في واقعة اعتداء عضو في البرلمان المصري على موظفة أمن بجامعة الفيوم جنوب البلاد.

وأقدم عضو البرلمان المصري منجود الهواري على صفع الموظفة على وجهها أمس؛ لرفضها دخوله الجامعة بسبب عدم حمله تصريحًا بذلك.

وأمر وزير التعليم العالي بإعداد تقرير من المسؤولين بجامعة الفيوم، تمهيدًا لإحالة الأمر لرئيس البرلمان لاتخاذ اللازم قانونا ضد النائب ومحاسبته.

وذكرت مصادر أن التقرير الذي رفعته الجامعة إلى وزير التعليم العالي حمّل البرلماني سبب الأزمة، لافتةً إلى أن التحقيقات التي أُجريت اتضح من خلالها أن نجلة النائب البرلماني منجود الهواري رغبت في اصطحاب طالبة أخرى للدخول معها، لكن رفض أفراد الأمن دخولها دون إثبات شخصية دفع الطالبة إلى الاتصال بوالدها للحضور إلى الجامعة.

وأوضحت المصادر أنه خلال حضور النائب بسرعة شديدة إلى الجامعة كاد أن يتسبب بحادث دهس لأحد الطلاب بسيارته؛ ما تسبب في وقوع مشادة بينه وبين بعض الطلاب وإحدى السيدات ليبادر البرلماني بصفعها على وجهها، الأمر الذي تسبب في غضب الطلاب المتواجدين بالقرب من الواقعة ليقوموا بالاعتداء على سيارة النائب.

ولفتت إلى أن الجامعة تتجه إلى تفريغ كامل للكاميرات الخاصة بها لتقديمها لفريق التحقيق، وذلك في إطار الخطوات التي اتخذتها للتحرك رسميًا من قبل الوزارة ضد النائب.