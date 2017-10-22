البرلمان المصري يوافق على إعلان حالة الطوارئ

وافق البرلمان المصري اليوم الأحد على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك بعد أن حضر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم لمقر مجلس النواب معلنًا موافقة الحكومة على قرار الرئيس الذي صدر في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويستلزم الدستور المصري موافقة مجلس الوزراء على إعلان حالة الطوارئ، وكذلك البرلمان في موعد غايته 7 أيام تالية على القرار.

وتأتي الموافقة اليوم بعد حادث الواحات الذي راح ضحيته العشرات من ضباط وجنود الشرطة إلى جانب 15 متشددًا أثناء اقتحام قوات مصرية لمعسكر تدريبي لمتشددين في منطقة الواحات.

وطالب شريف إسماعيل رئيس الوزراء مجلس النواب بالموافقة على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، متعهدًا بعدم استخدام حالة الطوارئ إلا في الحالات الاستثنائية لمواجهة الإرهاب، وعدم استخدامها للانتقاص من حرية وحقوق المواطنين.