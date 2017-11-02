العراق يتسلّم 3 مقاتلات “F16” من الولايات المتحدة

المصدر: أ ف ب

تسلم العراق، اليوم الخميس، 3 طائرات حربية من طراز “F16″” بموجب اتفاق سابق مع الولايات المتحدة، ما يشكل تعزيزا للقوة الجوية العراقية في إطار الحرب المتواصلة ضد داعش، بحسب ما أفادت به وزارة الدفاع العراقية.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان مقتضب عن “وصول ثلاث طائرات من نوع “F16″ إلى قاعدة بلد الجوية لتنضم إلى أسطول الطائرات المقاتلة التابعة” للقوة الجوية.

وقال مدير الإعلام في قيادة القوة الجوية العراقية إن “الطائرات الثلاث وصلت إلى قاعدة بلد الجوية” شمال العاصمة بغداد.

وأضاف أننا “كنا نمتلك 18 طائرة، ومع الثلاث الآن يصبح العدد 21 طائرة، يتبقى لنا 13 طائرة مستقبلا”.

وأبرمت بغداد وواشنطن اتفاقا في العام 2011 لشراء 36 مقاتلة من طراز “F16″، لكنها ستستلم 34 بعد تحطم طائرتين خلال عمليات تدريب في أريزونا الأميركية.

وتعتمد القوة الجوية العراقية على عدد محدود من مقاتلات روسية من طراز “سوخوي” تعاني من التقادم، إضافة إلى بعض المروحيات الهجومية الروسية، وطائرات من طراز “سيسنا” مزودة بصواريخ جو – أرض.