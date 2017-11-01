بعد هجوم باردو.. الشاهد يحذر من احتمال تعرض تونس لهجمات جديدة

حذر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أمس الأربعاء، من احتمال تعرض بلاده لهجمات جديدة ، وذلك تزامنًا مع طعن ضابطي شرطة بسكين في هجوم قرب مبنى البرلمان في باردو.

وأكد الشاهد، في أول تعليق له على هجوم باردو “ضرورة رفع درجة اليقظة”، معتبرًا أنه “رغم ما حققته تونس من نجاحات أمنية في الحرب على الإرهاب إلا أن ذلك لا يعد كافيًا”.

ووصف الشاهد الاعتداء، بـ”العمل الفردي”، مشيرًا إلى أن “الوحدات الأمنية التونسية تدخلت بسرعة وتمكنت من القبض على المتشدد الذي نفذ الجريمة”.

وأكد أن “المعركة مع الإرهاب يجب أن تتواصل بلا هوادة حتى القضاء على هذه الآفة نهائيًا”.

وجرى الهجوم قرب متحف باردو، الذي كان قد تعرض قبل عامين لهجوم كبير قتل خلاله 21 سائحًا غربيًا.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، أمس الأربعاء، أن المهاجم اعترف وفق التحريات الأولية بتبنيه لـ”الفكر التكفيري” ووصف رجال الأمن بأنهم “طواغيت”.

وشنت القوات الأمنية التونسية في الآونة الأخيرة حملات أمنية مكثفة للتصدي للجماعات المتشددة تمكنت خلالها من إيقاف متشددين وإحباط هجمات.

وكانت تونس قد تعرضت لهجومين دمويين في 2015، استهدف الأول فندقًا في منتجع سوسة السياحي، واستهدف الآخر حافلة للأمن الرئاسي بقلب العاصمة التونسية.