قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية تطلق عملية شرسة ضد قبيلة “ورشفانة” (صور)

شنت قوات تابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عملية عسكرية مساء الأربعاء على منطقة العزيزية جنوب العاصمة طرابلس.

وقصفت قوات المنطقة العسكرية الغربية، التي يقودها وزير الدفاع الأسبق أسامة الجويلي، العزيزية، بصواريخ “غراد” ومدافع “الهاوتزر”.

وتضم العزيزية عددًا كبيرًا من مقاتلي قبيلة ورشفانة.

ويدعي الجويلي أن هدف العملية التي أطلق عليها اسم “بشائر النصر”، هو “تطهير العزيزية من المجرمين، والسيطرة على معسكر اللواء الرابع”.

وذكرت مصادر إعلامية ليبية أن “مقاتلي ورشفانة تمكنوا من أسر 23 جنديًا تابعين للجويلي وسيطروا على عربة صواريخ غراد”.

وأضافت المصادر التي تحدثت لـ”إرم نيوز” من طرابلس، أن الجويلي يقصف العزيزية من مسافة 70 كم، مما تسبب بسقوط قذائف على منازل المواطنين.

ويستهدف هجوم الجويلي السيطرة بشكل خاص على معسكر اللواء الرابع الذي يشمله القصف.

وعبرت المصادر عن “قناعتها بأن الهدف من الهجوم على العزيزية يرجع لشعور القوى المتأسلمة بأن الخناق بات يضيق عليهم في معقلهم بالزاوية بعد سيطرة عسكريين على مقاليد الأمور في مدن صبراته والعجيلات وصرمان، وطرد المليشيات منه.. لهذا أرادوا فتح جبهة جديدة في العزيزية”.

وأكدت المصادر أن “أهالي ورشفانة سيدافعون عن أنفسهم، ولن يكون الهجوم عليهم نزهة أبداً”، مشيرة إلى أن “قوات فجر ليبيا تمكنت في 2014 من السيطرة على أغلب مناطقها بسبب انعدام السلاح في أيدي أهلها، عكس ما هو الحال الآن”.

بشائر الرعب

ونقلت وكالة “السبع طبول” الإخبارية عن اللواء عمر تنتوش، آمر غرفة عمليات ورشفانة، أن “ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻧﺤﻦ ﻟﻬﺎ ﻭﺳﻧﺪﺍﻓﻊ ﻋن أﺭﺿﻨﺎ ﻵﺧﺮ ﻗﻄﺮﺓ ﺩﻡ”.

وقال تنتوش إن “مقاتليه سيردون على الهجوم ببشائر الرعب”، على حد تعبيره.