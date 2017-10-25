المسماري: نستعد لمعركة كبرى ضد الإرهاب وطرابلس جاهزة لاستقبال الجيش

قال الناطق باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، إن القوات المسلحة تستعد لمعركة “كبرى ضد الإرهاب”.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأربعاء، أن “طرابلس باتت مستعدة لاستقبال قواتنا المسلحة”، مؤكدًا أن “الجيش لن يسمح باستمرار الفوضى في العاصمة”.

وأشار إلى أن “المنطقة الغربية باتت منطقة عمليات وهي قيد التجهيز للمرحلة المقبلة”، مشددًا على أن ليبيا “لا يمكن أن تكون دولة آمنة إلا من خلال القوات المسلحة”.

وتابع: “نهدف إلى تأمين ليبيا ومنع الهجرة غير الشرعية”، لافتًا إلى أن “مافيات إيطالية تتاجر بأعضاء المهاجرين”.