قطر تُبدي تشاؤمًا بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات بين إسرائيل وحركة "حماس" حول وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن على وشك الوصول إلى طريق مسدود.

وردًّا على سؤال حول سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب إصدار أوامر اعتقال بحق بعض المسؤولين في إسرائيل وحماس، قال الأنصاري إن من السابق لأوانه أن تعلق قطر على القرار، لكن يتعيَّن محاسبة جميع المنظمات والدول على قتل مدنيين، حسبما أوردت "رويترز".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت حماس إنها وافقت على مقترح هدنة مقدم من وسطاء قطريين ومصريين وكانت إسرائيل وافقت عليه من قبل.