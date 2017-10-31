روسيا تدعو الأكراد لحضور مؤتمر للسوريين من مختلف الأعراق

صرح مسؤول كردي كبير، اليوم الثلاثاء، أن روسيا دعت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال سوريا، لحضور مؤتمرها المقترح الذي يضم السوريين من مختلف الطوائف والأعراق.

وقال مفاوض روسي بشأن سوريا، في وقت سابق الأسبوع الجاري، إن هذا المؤتمر سيركز على السعي “للتوصل إلى حلول وسط، تجاه تسوية سياسية” للصراع السوري.

وقال بدران جيا كورد، المستشار بالإدارة التي تدير مناطق الحكم الذاتي الكردية بشمال سوريا: “ندرس الموضوع ولحد الآن الموقف إيجابي”.

وأضاف أنهم تلقوا دعوة رسمية خلال اجتماعات مع مسؤولين روس في شمال سوريا الشهر الماضي.

وقالت وكالة الإعلام الروسية، أمس الاثنين، إن موسكو، الحليف الرئيس للحكومة السورية في دمشق، قد تستضيف المؤتمر في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني لتجمع سوريين من مختلف الأعراق في سوريا وللعمل على صياغة دستور جديد.

ولم يتضح أي من الجماعات أو الأطراف المتحاربة في الحرب متعددة الأطراف في سوريا سيشارك في المؤتمر.

وقد يعقد المؤتمر، الذي أشار إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى الشهر الجاري، في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود.

وأشار مفاوض روسي كبير بشأن سوريا، أمس الاثنين، إلى إن قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا قد تستخدم أيضًا.

وقال ألكسندر لافرنتييف رئيس الوفد الروسي للصحفيين في كازاخستان، إن الاقتراح حظي بدعم من الأمم المتحدة.