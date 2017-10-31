بالفيديو.. عائلة مواطن عراقي قتلته الأجهزة الأمنية تروي تفاصيل الواقعة

كشفت عائلة مواطن عراقي قتلته الأجهزة الأمنية مؤخرًا، تفاصيل حول عملية تصفيته أمام عائلته.

وكانت قوة أمنية ،اقتحمت أمس الأحد، قطاع 35 في مدينة الصدر، وقتلت مواطنًا يدعى راضي، ما أثار ضجة واسعة في المدنية.

وقالت زوجة المواطن راضي: “انقضوا علينا ،وأطلقوا النار وضربوني على رأسي ،وأخذوا الذهب والمال، كانوا يرتدون زيًا أسود، وأجبورني على توقيع ورقة”.

من جانبه، ذكر أحد أقرباء القتيل، أن “القوة الأمنية كانت تتكون من 150 عجلة عسكرية ،تحمل عناصر يرتدون زيًا أسود ،مع اللثام برفقة عجلات تابعة للجيش”.

وأكد أن “القوة التي قتلت راضي ،وأجبرت دائرة الطب العدلي على تسلمه دون أي أوراق تُذكر، لا تمتلك أي أمر بالاعتقال”، بحسب موقع “السومرية نيوز” العراقي.

وأشار شهود عيان إلى أن القوة الأمنية “،صادرت محتويات كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادث ،خشية الكشف عن تفاصيل ما حدث”.

وطالبت عائلة القتيل، رئيس الوزراء حيدر العبادي، وحكومته، بالتدخل لمعرفة تفاصيل الحادثة.