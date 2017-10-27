“الدفاع العراقية” تعلن تحرير 3 قرى وقتل 25 من “داعش” غربي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن قواتها حررت ثلاث قرى، وقتلت 25 من مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي، اليوم الجمعة، في محافظة الأنبار (غرب).

جاء ذلك في بيان لخلية الإعلام الحربي التابعة لوزارة الدفاع، بثه التلفزيون الرسمي العراقي. وتشن القوات العراقية حملة عسكرية لاستعادة آخر معاقل “داعش” في البلاد، على الحدود السورية.

وقال البيان: إن قوات الجيش حررت قرى العواني، وجباب الشمالية، والزلة، من “داعش” في قضاء راوة، على بعد 230 كلم غرب مدينة الرمادي، مركز الأنبار.

وأضاف أن القوات العراقية حررت القرى بعد تدمير أربع سيارات تحمل أسلحة رشاشة، وقتل 25 مسلحًا من “داعش”، كما أفادت الخلية بأن “قوات الجيش حررت أيضًا معمل إسمنت، في قضاء القائم، على بعد 350 كلم غرب الرمادي”، وأشارت إلى أن قواتها تواصل التقدم على حساب “داعش”.

وبدأت القوات العراقية مدعومة بالتحالف الدولي وبمساندة مقاتلي العشائر (سنة) والحشد الشعبي، صباح أمس، عمليات عسكرية لتحرير مدينتي القائم وراوة، والمناطق المحيطة بهما من التنظيم المتشدد، الذي سيطر عليهما منتصف 2014.

والقائم وراوة، بالإضافة إلى المنطقة الصحراوية المحيطة بهما، هي آخر معاقل تنظيم “داعش” في العراق، بعد أن سيطر في 2014 على ثلث مساحة البلاد.