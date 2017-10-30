“أستانة 7”.. المعارضة السورية تقدم للأمم المتحدة وثائق تكشف مجازر النظام‎

قدمت المعارضة السورية المشاركة في مؤتمر “أستانة7” اليوم الاثنين، إلى وفد الأمم المتحدة أربع وثائق تتعلق بمجازر ارتكبها النظام، فضلا عن وثائق تتعلق بالمعتقلين وسجن حمص المركزي.

وتضمنت الوثائق، التي حملت إحداها عنوان “التغيير الديمغرافي والتهجير القسري بسبب الإرهاب”، أساليب وأدوات استخدمها النظام السوري لتنفيذ التغيير الديموغرافي.

وبينت الوثيقة “كيف صنع نظام الأسد، تنظيم داعش ليخيف الغرب من الإسلام تحت مسمى الإرهاب، من خلال عرض وثائق سرية، ودور المخابرات السورية في تأسيسها بدعم إيراني”، بحسب الوثيقة.

واتهمت وثيقة ثانية، النظام بارتكاب ما سمتّها “جريمة مجزرة مدينة القريتين، وذلك بالتنسيق بين النظام، وتنظيم داعش في الـأول من تشرين الأول/أكتوبر، إذ أعلن التنظيم السيطرة على المدينة التي تتواجد فيها قوة عسكرية أمنية تابعة لنظام الأسد”.

وأضافت الوثيقة، أن “شهادات ميدانية زودت المعارضة، أن تلك المسرحية هي من إعداد وإخراج النظام والتنظيم، أدت إلى مقتل 82 مدنيا من سكان مدينة القريتين”.

أما الوثيقة الثالثة، فتناولت “إضراب معتقلين في سجن حمص المركزي أخيرا، واستعرضت محاولات مدير السجن العميد بلال سليمان المحمود، محاولة تضليل وفد الصليب الأحمر الذي أتى للاطلاع على أوضاع المعتقلين، وتقديمه عناصر من السجن على أنهم مساجين”.

وأضافت أن “هذا الأمر استنكره المعتقلون وأعلنوا إضرابهم، ليرد عليهم مدير السجن بالتصعيد ومحاولات اقتحام زنازينهم بالقوة؛ ما دفع مؤسسات مدنية لدعوة المؤسسات الإنسانية أن تتحمل مسؤولياتها بحق 550 معتقلا مدنيا”، وأرفقت الوثيقة بـ”فيديوهات للمعتقلين من داخل السجن”.

أما الوثيقة الرابعة فكانت بعنوان “الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الطائفية في سوريا، ومجازرهم بحق الشعب السوري”، تناولت فيه ما وصفته “التدخل الإيراني في سوريا”.

وتضمنت جميع الوثائق تسجيلات وشهادات وروابط، تؤكد صحة ما ذهبت إليه.

وعقب لقاء وفد الأمم المتحدة الذي غاب عنه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، التقى وفد المعارضة مع الوفد الأردني.

وانطلقت اليوم الاثنين في العاصمة الكازاخية، اجتماعات مؤتمر “أستانة7” باجتماعات ثنائية وثلاثية بين وفود الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران.

وبدأت الاجتماعات في فندق “ريتز كارلتون”، بلقاءين منفصلين يعقدهما الوفد التركي مع الوفد الروسي وآخر مع الإيراني، على أن يعقد في وقت لاحق اجتماع ثلاثي بين الوفود.

وأمس الأحد، عقدت وفود الدول الضامنة لقاءات تقنية تمهيدية ثنائية وثلاثية، بفندق “ماريوت” في أستانة، لمناقشة مواضيع تتعلق بجدول أعمال المؤتمر مع وصول الوفود المشاركة في المفاوضات.