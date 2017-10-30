مجهولون يقتلون مصورًا صحفيًا طعنًا بالسكاكين في كركوك‎

قتل مصور صحفي يعمل لقناة تلفزيونية كردية، طعنًا بالسكاكين على يد مسلحين مجهولين في محافظة كركوك، وفق ما أفاد به مصدر أمني عراقي الاثنين.

وقال النقيب حامد العبيدي، من شرطة كركوك، إن “5 أشخاص مجهولي الهوية اقتحموا منزل أركان شريف، مصور قناة كردستان تي في، بقرية حفتغار في قضاء داقوق، وأقدموا على طعنه بالسكاكين حتى الموت”.

وأشار النقيب العبيدي، إلى أن “دوافع المهاجمين لم تتضح بعد، في وقت بدأت فيه السلطات المختصة بالتحقيق في الحادث”.

ويبلغ أركان شريف، من العمر 54 عامًا، وهو متزوج ولديه 3 أطفال، ويعمل مصورًا منذ 2004 لدى تلفزيون “كردستان تي في”، الذي يبث من مدينة أربيل، وتابع للحزب “الديمقراطي الكردستاني”، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني الذي أعلن تنحيه عن منصبه.

وفي الـ 16 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، سيطرت القوات العراقية والحشد الشعبي على كركوك المتنازع عليها، لتنهي وجود قوات البيشمركة في المحافظة منذ 2014.

وحذرت جمعية “الدفاع عن حرية الصحافة” في العراق، من “زج الإعلاميين وسط الصراعات السياسية، واعتبارهم ممثلين عن الجهات السياسية المأزومة في المناطق المتنازع عليها”.

وطالبت الجمعية، في بيان، الجهات الأمنية في كركوك بـ”توفير الحماية العاجلة للصحفيين في المحافظة، والكشف عن أسباب الجريمة والجناة، وإعلانها أمام الرأي العام دون تدليس، وتقديم الجناة إلى العدالة”.

وسجل المرصد العراقي للحريات الصحفية في النصف الأول من العام الجاري، مقتل 7 صحفيين وإصابة 11 آخرين، قضى معظمهم أثناء التغطيات الصحفية في المعارك ضد تنظيم داعش.