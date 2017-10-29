بارزاني: أحداث كركوك “خيانة كبرى” ولا صديق لنا سوى جبال كردستان

قال الرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود بارزاني، في أول ظهور إعلامي له بعد استفتاء الانفصال الذي أجري في أيلول/ سبتمبر الماضي، إن “الشعب الكردي لا صديق له غير جبال كردستان”.

وأكد بارزاني في كلمة متلفزة، اليوم الأحد، أنه “لم يتوقع الخيانة الكبرى من بعض الأطراف في الإقليم، وتسليم كركوك إلى الحكومة الاتحادية”.

ووصف بارزاني ما حدث في كركوك بـ”خيانة كبيرة”، أحدثت شرخًا واسعًا في العلاقة بين مكونات الإقليم، مؤكدًا “أهمية بدء الحوار مع الحكومة الاتحادية بشكل جدي لحل الخلافات العالقة”.

وفيما يتعلق بردود الفعل وتداعيات الاستفتاء على إقليم كردستان، بين رئيس الإقليم السابق أنه “لا يتوقع أن يكون موقف الولايات المتحدة بتلك الصرامة تجاه الاستفتاء، وما تبعه من أحداث أثّرت بشكل سلبي على الإقليم، خاصة الموقف من دخول القوات العراقية إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها”.

وأشار بارزاني إلى أن “ميليشيات الحشد الشعبي كانت تنوي دخول كردستان بعد انتهاء الحرب ضد داعش”، قائلًا: “لو استطاع الحشد لفعل بنا أكثر مما فعل صدام حسين ضدنا”، على حد قوله.

ويأتي خطاب بارزاني بعد ساعات على انتهاء مهامه رئيسًا لإقليم كردستان وتوزيع صلاحياته بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في إقليم كردستان، وذلك خلال جلسة برلمان الإقليم التي شهدت تجاذبات وخلافات حادة بين الكتل السياسية في الإقليم.