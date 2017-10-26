الكويت تدرج كيانين و11 شخصًا في اليمن على قائمة “الإرهاب”

أصدرت لجنة مكافحة الإرهاب في وزارة ‏الخارجية بدولة الكويت، اليوم الخميس، قرارًا بإدراج كيانين و11 شخصاً من ‏قادة وممولي وداعمي تنظيمي “القاعدة” و”داعش” في اليمن على قائمة “الإرهاب”.

‏وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن “هذا القرار يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الكويت في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله”.

وأوضح أن “هذا الإجراء اتخذ بمشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس المشارك مع المملكة العربية السعودية ضمن جهود المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب والذي أنشئ أخيراً في مدينة الرياض ‏بمشاركة كافة الدول الأعضاء فيه”.

‏وأكد المصدر أن ما يتخذ من قرارات إنما يأتي تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 / 2001 الصادر تحت الفصل السابع، مشددا ‏على أن ما ‏تتخذه الكويت من إجراءات في هذا الصدد يتوافق مع دستور الكويت وقوانينها وأنظمتها المحلية.

وأشار المصدر إلى أن الكيانين هما “جمعية الرحمة الخيرية” و”سوبر ماركت الخير”، ومقرهما اليمن، إلى جانب 11 شخصاً من الجنسية اليمنية مدرجين.

والأسماء هم: نايف صالح سالم القيسي وعبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميقاني وهاشم محسن عيدروس ونشوان العدني وخالد عبدالله صالح المرفدي وسيف عبدالرب سالم الحيشي وعادل عبده فاري عثمان الذهباني ورضوان محمد حسن قنان ووالي نشوان اليافعي وخالد سعيد غابش العبيدي وبلال علي الوافي.