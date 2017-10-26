بسبب عبارة.. شباب في الكويت يتورطون بمشاجرة دامية

نشبت مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الشباب “مفتولي العضلات” على إحدى الطرق بين منطقتي عبدالله السالم والفيحاء في الكويت.

وأدت المشاجرة إلى إصابة عدد منهم إصابات متفرقة منها إصابات في الوجه، فيما حاول عدد من المارة فض الاشتباك بينهم لكن محاولاتهم باءت بالفشل، حتى تجمع عدد كبير من الناس أفلحوا في فض النزاع، فيما ظل الشباب يتبادلون الألفاظ النابية فيما بينهم، وفق صحيفة “الأنباء”.

وبدأت المشاجرة الدامية بسبب عبارة “ليش تلف علي سيارتك”، التي قالها أحدهم للآخر، فيما وصلت دوريات الأمن بعد انفضاض الشجار ومغادرة المتورطين فيها مكان الواقعة.