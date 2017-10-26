السبهان: يجب معاقبة كل من يعمل مع “حزب الميليشيا الإرهابي”

السبهان: يجب معاقبة كل من يعمل مع “حزب الميليشيا الإرهابي”

المصدر: فريق التحرير

شدد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي السعودي ثامر السبهان، اليوم الخميس، على ضرورة لجم ما أسماه “حزب الميليشيا الإرهابي”، في إشارة إلى “حزب الله” اللبناني.

وطالب السبهان بضرورة معاقبة كل من يعمل ويتعاون مع الحزب والعمل الجاد على “تقليمه” ومواجته بالقوة، حسب تعبيره.

وقال السبهان في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم: “للجم حزب المليشيا الإرهابي يجب معاقبه من يعمل ويتعاون معه سياسيا وإقتصاديا إعلاميا والعمل الجادعلى تقليمه داخليا وخارجيا ومواجهته بالقوة”.

وقال السبهان في وقت سابق في ذات الإطار المتعلق بالإرهاب: “لا يتوقع الإرهابيون ومليشياتهم وأذنابهم بأن أعمالهم لن يحاسبوا عليها، اجتثاثهم أمر حتمي وضرورة ملحه للعيش بأمن ومحبه وسلام (نحن في زمن الحزم)”.

وأضاف: “لا يتوقع حزب الإرهاب ومن يحركه أن ممارساته القذرة ضد المملكة ودول الخليج ستكون بلا عقاب. المملكة ستقطع يد من يحاول المساس بها”.

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