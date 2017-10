مسؤول كردي يكشف تفاصيل زيارة الوزير السعودي ثامر السبهان إلى الرقة (صور)

قال آمد سيدو مستشار تحالف “قوات سوريا الديمقراطية”، اليوم الخميس، إن وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، زار شمال سوريا مع المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف المناهض لتنظيم “داعش” بريت مكجورك، والتقى أعضاء “مجلس الرقة المدني”.

وأضاف أن “السبهان زار المنطقة لمناقشة إعادة إعمار الرقة التي انتزعت فصائل عربية وكردية مسلحة السيطرة عليها من تنظيم داعش، يوم الثلاثاء الماضي”، كاشفاً أن “المسؤولين السعوديين وعدوا بالمساهمة بإعادة إعمار الرقة مستقبلاً”.

وقال سيدو إن “المسؤولين السعوديين الذين زاروا الرقة لتفقد الأوضاع في المنطقة ذهبوا للاستماع إلى المناقشات وليس للمشاركة فيها”، مضيفاً أنهم التقوا بلجنة لإعادة الإعمار شكلها المجلس.

وأفاد أن “الأولوية الأولى فيما يتعلق بإعادة إعمار المدينة حاليًا هي تطهيرها من الألغام الأرضية، والشراك الخداعية، والعمل في مشاريع المياه والكهرباء”.

وفي حين أنه لا توجد خطط ملموسة، قال سيدو: “نعتبرها كزيارة أولى.. وخطوة أولى من المحتمل أن تكون بداية علاقات مستقبلية”.

يشار إلى أن السعودية عضو بالتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش”، والذي أنشئ في 2014، لكن لم ترد أنباء من قبل عن زيارة مسؤولين كبار من الرياض للمناطق التي يسيطر عليها حلفاء التحالف في سوريا، ولم تعلق وزارة الخارجية السعودية بعد على الزيارة.

وحوّلت المعركة التي تقودها “قوات سوريا الديمقراطية” ضد تنظيم “داعش” منذ 4 أشهر بدعم من الضربات الجوية للتحالف كثيرًا من مناطق المدينة إلى أنقاض وأجبرت كثيرًا من سكانها على الفرار إلى مخيمات قريبة.

وقالت مؤسسة “ميرسي كور” الخيرية الدولية، اليوم الخميس، إن “معظم مناطق المدينة غير ملائمة للعيش فيها”.

وشكلت “قوات سوريا الديمقراطية” وحلفاؤها “مجلس الرقة المدني” لإدارة المدينة بعد انتهاء القتال.

وكان بريت مكجورك قد نشر عبر حسابه موقع “تويتر” تغريدة أرفقها بصورة من الزيارة التي قام بها برفقة الوزير السبهان إلى المنطقة.

وقاد السبهان خلال أكثر من عامين عودة تدريجية للرياض إلى العراق، واستدعت جهوده التي شغل في إحدى مراحلها منصب السفير السعودي في بغداد، غضب إيران التي اتهمها بمحاولة اغتياله عبر ميليشيات عراقية، ومع ذلك وصلت علاقات الرياض وبغداد لمستوى غير مسبوق من التحسن منذ نحو ثلاثة عقود.

