تيلرسون: لا دور لبشار الأسد وأسرته في مستقبل سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم الخميس إن رئيس النظام السوري بشار الأسد وأسرته ليس لهم دور في مستقبل سوريا.

وقال تيلرسون، في تصريحات صحافية إن “الولايات المتحدة تريد سوريا كاملة وموحدة لا دور لبشار الأسد في حكمها”، مبينا أن “عهد أسرة الأسد يقترب من نهايته، القضية الوحيدة هي كيفية تحقيق ذلك.

وأضاف تيلرسون أن السبب الوحيد في نجاح قوات الأسد في تحويل دفة الحرب المستمرة منذ أكثر من ست سنوات هو “الدعم الجوي الذي تلقته من روسيا”.

وأكد الوزير الأمريكي ضرورة ألا ينسب الفضل إلى إيران في هزيمة تنظيم داعش لأن طهران مجرد “متطفل”.