شاهد: بشار الأسد يوقع على قميص عمر السومة (صورة)

أثار حضور نجمي الهلال والأهلي السعوديين، عمر خريبين وعمر السومة، حفل التكريم الذي اقامه الرئيس السوري بشار الأسد لنجوم منتخب سوريا جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية.

ويرى مغردون سعوديون إنه كان من الأفضل عدم حضور الثنائي للتكريم الذي أقامه بشار الأسد.

وانضم عمر السومة لمنتخب سوريا في المراحل الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهة لمونديال روسيا، وأسهم في تأهل نسور قاسيون للمحلق قبل الخروج أمام أستراليا.

وقام بشار الأسد بالتوقيع على قميص كل عمر السومة، وفراس الخطيب، في ظل أخبار ترددت كثيرا، عن رفض الثنائي الانضمام لمنتخب سوريا حتى المراحل الأخيرة من التصفيات.

ودشن مغردون سعوديون يشجعون النادي الأهلي هاشتاج #السومة_فخر_الأهلي ردا على غضب مغردين آخرين من حضوره حفل التكريم.

ويستعد المنتخب السوري، الذي ودع تصفيات كأس العالم، من الملحق الآسيوي، لخوض بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 التي ستقام في الإمارات العربية المتحدة، وسط توقعات كبيرة بأن يكون نسور قاسيون الحصان الأسود في المسابقة وفقا لمردودهم في تصفيات المونديال.